Под Авдеевкой в пьяной ссоре погиб боец ВСУ от гранаты оппонента. Новости

В воскресенье утром, 3 сентября, неподалеку от Авдеевки (Донецкая обл.) двое военных поругались во время совместного распития алкогольных напитков, после чего один из них бросил другому гранату Ф-1 в блиндаж. Об этом сообщил источник в полиции, пишет «LB.ua».

В результате взрыва военнослужащий, находившийся в блиндаже, погиб.

По данному факту проводится расследование согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что военной прокуратурой Донецкого гарнизона осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения правил обращения с оружием, а именно минометом калибра 120 мм 2С12 «Сани», повлекшее гибель двух и травмирование пяти военнослужащих