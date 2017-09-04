«Снежный ком проблем переселенцев» соберут общественники под Кабмином. Новости

В Киеве перед Кабинетом министров Украины пройдет акция под открытым небом в формате предоставления юридических консультаций внутренне перемещенным лицам. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает Общественная организация «Донбасс SOS».

Акция называется «Снежный ком проблем переселенцев. Четвертый год без оттепели». Ее инициируют организации, занимающиеся в Украине пострадавшими в результате вооруженного конфликта: «КрымSOS», «ВостокSOS», «ДонбассSOS», «Право на защиту», Общественный холдинг «Группа влияния».

Юридические консультации внутренне перемещенным лицам будут предоставляться 6 сентября с 10:00 до 12:00 на площади перед Кабмином, по адресу ул. Грушевского, 12/2.

В 12:00 под стенами КМУ организаторами акции будет проведен брифинг. Во время брифинга спикерами будут представлены результаты проведенного мероприятия, озвучены актуальные проблемы в сфере обеспечения прав и свобод ВПЛ, а также представленный «снежный» ком обращений граждан будет передан представителю Кабмина.

«Целью мероприятия является донесение до Правительства нашего общего месседжа о том, что перемещенные граждане все еще продолжают сталкиваться в повседневной жизни со значительными препятствиями по новому месту жительства и требуют качественного обеспечения своих прав и интересов без допущения никаких дискриминационных практик. На четвертом году конфликта государство вместо заботы о своих гражданах и поиска антикризисных решений, только обостряет ситуацию в правозащитном поле. Подтверждением такой позиции есть проблемы переселенцев с начислением и восстановлением пенсий и социальных выплат; получением паспортных услуг; трудоустройством и обеспечением жильем ВПЛ; свобода передвижения (административная граница с Крымом и линия разграничения на востоке Украины) и т.д., которые наращиваются друг на друга как снежный ком», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, сегодня, 4 августа, в Киеве состоялся митинг в поддержку прав ВПЛ на жилье.

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