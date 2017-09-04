Около 1,7 тыс. участников АТО пойдут по амнистии, – Луценко. Новости

Около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, подписанному президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет « Интерфакс – Украина ».

«Президент подписал закон, проголосованный в парламенте еще в 2016 году ... 1700 человек из участников АТО смогут в течение трех месяцев закрыть свои проблемные вопросы», – сказал Луценко.

При этом генпрокурор подчеркнул, что из этого количества около 1,1 тыс. обвиняются в мелких правонарушениях. «Таких, как самовольное отлучение из воинской части, небрежное выполнение служебных обязанностей. В течение трех месяцев они могут получить амнистию», – сообщил он.

Генпрокурор также рассказал, что дела по 120 участников АТО, которые обвиняются в тяжких преступлениях, таких, как убийство или тяжкие телесные повреждения, уже в судах, и меру наказания им будет выбирать суд.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «Об амнистии в 2016 году», который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость страны, не совершивших тяжкие преступления.