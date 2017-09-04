В Кабмине придумали, как взыскать кредиты с жителей неподконтрольного Донбасса. Новости

С заемщиков украинских банков, находящихся на временно неподконтрольной украинской власти территории, будет взыскиваться задолженность по кредитам после возвращения территорий под юрисдикцию Украины. Об этом говорится в проекте Закона Украины «О внесении изменений в ЗУ "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" (относительно установления сроков исковой давности с требованиями кредиторов (кредитодателей)», зарегистрированном в Верховной Раде 29.08.2017 (№7045).

Инициатором законопроекта выступает Кабинет министров Украины, документы поданы за подписью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

В пояснительной записке констатируется, что на сегодня отсутствуют реальные правовые механизмы взыскания задолженности по банковским кредитам (тела кредита, неустойки, штрафа, пени и пр.) с заемщиков и их поручителей, которые находятся на временно неподконтрольной Украине территории. Также невозможно взыскать движимое и / или недвижимое имущество (которое находится на неподконтрольной территории), переданное в залог (ипотеку) в качестве обеспечения исполнения обязательств по таким кредитным договорам.

При этом Гражданский кодекс Украины ограничивает исковую давность, в частности, по требованиям о взыскании неустойки (штрафа, пени) в 3 года.

В то же время ч. 1 ст. 258 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что для отдельных видов требований законом может устанавливаться специальная исковая давность: сокращенная или более длительная по сравнению с общей исковой давностью.

В этой связи авторы законопроекта предлагают внести изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины», которыми устанавливается право требования кредиторов (кредитодателей) о взыскании задолженности с заемщиков и их поручителей по кредитным договорам (включая требования о взыскании неустойки) со дня, следующего за днем возврата временно неподконтрольной территории под общую юрисдикцию Украины.

При этом предполагается также установить, что исковая давность сроком в 3 года начинается со дня, следующего за днем возврата территории под общую юрисдикцию Украины.

Отмечается, что законопроект согласован без замечаний с Министерством финансов Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины.

Сейчас документ находится на ознакомлении в профильных комитетах ВР, после чего будет принято решение о вынесении/не вынесении законопроекта на голосование в парламент.

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