В общежитиях Мариупольского завода тяжелого машиностроения отключат электроэнергию. Новости

Задолженность за электроэнергию соцобъектов ЧАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения» превысили 4 млн грн.

В связи с этим ДТЭК «Донецкоблэнерго» обещает отключить энергоснабжение общежитий по улице Флотской, 157, 159. Как отметили энергетики, они неоднократно обращались к руководству МЗТМ и города, но не получили отклика. По их словам, гарантии по погашению задолженности не выполняются.

«Энергокомпания не имеет возможности кредитовать неплательщика. Мы идем на уступки, но долги растут. Другого варианта нет. Мы также несем обязательства и перед ГП "Энергорынок" за купленную электроэнергию, и перед добросовестными потребителями, и перед сотрудниками. И должны выполнять текущие и капитальные ремонты линий электропередач и подстанций. В такой ситуации ПАО "ДТЭК "Донецкоблэнерго" очень сложно обеспечивать бесперебойную поставку электроэнергии потребителям области», – объяснил директор по продажам ДТЭК «Донецкоблэнерго» Александр Северин.

В энергокомпании призвали руководство предприятия-должника и города найти пути погашения долгов, чтобы избежать дальнейшего отключения потребителей.

Источник: mrpl.city

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