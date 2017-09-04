Субсидии по-новому: Как было и как стало (Инфографика). Новости

Новые правила начисления субсидий начали работать 18 августа. И теперь при предоставлении субсидий учитываются доходы не за весь предыдущий год, как ранее, а за последние полгода. При этом серьезные изменения произошли при заявке на получение субсидий для домохозяйств, в которых есть безработные. С изменениями, которые произошли в правилах начисления субсидий, в преддверии нового отопительного сезона разобралось «Слово і діло».

Так, теперь доход безработных за этот период будет указываться в размере двух прожиточных минимумов.

Слегка улучшилась ситуация с предоставлением субсидий семьям, у которых есть задолженность: если раньше наличие любых долгов за ЖКХ автоматически лишало права на предоставление субсидий, то теперь небольшой долг в 340 грн не станет помехой для ее предоставления.

В то же время ужесточились правила предоставления субсидий при смене места жительства. Если раньше субсидии давали без учета регистрации и фактического места жительства, то теперь они будут предоставляться либо по месту фактического жительства (о котором нужно сообщить заранее), либо по месту регистрации.

Новые социальные нормативы потребления газа на четверть снизились. Если раньше для субсидии считали расход газа (если не стоят счетчики) по 4,4 куб. м на человека в месяц только на приготовление пищи, а если дом не подключен к горячему водоснабжению – норма подрастала до 7,1 на человека. В случае, когда жилье оборудовано еще и газовым водонагревателем, цифра увеличивалась вдвое – до 14 куб. м газа на человека в месяц.

Одновременно длительность отопительного сезона для неподключенных к центральному отоплению домов снизилась на 30 дней и стала такой же, как и для городских квартир – с 15 октября по 15 апреля.

Нововведением является и монетизация неиспользованной части субсидий, о которой в правительстве не устают говорить. Однако даже при условии суровой экономии электроэнергии и газа ее размер за год не так уж и велика. Если получатель субсидии потребляет до 150 кВт электроэнергии за год, то сможет претендовать на получение 135 грн, а при годовом расходе газа до 100 кубометров – на 700 грн.

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