Физическая идентификация в «Ощадбанке»: Инструкция для переселенцев. Новости

Все ли переселенцы должны проходить физическую идентификацию, для чего это необходимо, когда необходимо ее проходить, как должна проходить процедура и другие вопросы разъяснили юристы. Данные рекомендации вытекают из положений Постановления правительства Украины №637 «Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам» от 05.11.2014 года.

Физическую идентификацию в любом отделении АО «Ощадбанк» необходимо проходить только внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые получают пенсии на карточные счета, открытые в «Ощадбанке». Такое требование определено действующим законодательством для обеспечения гарантированного получения ВПЛ пенсии и надлежащего уровня финансовой безопасности платежных операций с такими средствами.

При отсутствии прохождения физической идентификации в определенные правительством сроки расходные операции по карточному счету будут автоматически остановлены, о чем «Ощадбанк» направляет ВПЛ соответствующее СМС-сообщение. Это приводит к тому, что снятие средств со счета невозможно до момента прохождения пенсионером физической идентификации. В то же время операции пополнения и зачисления средств на карточный счет не блокируются.

Срок действия электронного пенсионного удостоверения или платежной карты пенсионера до момента получения им электронного пенсионного удостоверения (ЭПУ) составляет 3 года.

Важно:

Остановка «Ощадбанком» расходных операций по карточному счету не является прекращением начисления пенсионных выплат.

Решение о прекращении начисления пенсии уполномоченны принимать только органы Пенсионного фонда Украины.

Приостановление расходных операций по карточному счету не влечет перевыпуск платежной карты или ЭПУ.

Когда нужно проходить физическую идентификацию переселенцам, имеющим платежную карту

ВПЛ, которые еще не получили ЭПУ, должны проходить физическую идентификацию каждые 3 месяца до получения ими ЭПУ.

Первая физическая идентификация для таких пенсионеров осуществлялась в любом отделении «Ощадбанка» до 1 мая 2017 года. Через 3 месяца с даты первой физической идентификации (а это может быть не только 1 мая, которое есть только предельным сроком для прохождения первой идентификации) пенсионер со своей платежной картой должен пройти следующую физическую идентификацию, и это повторится через 6, а затем и через 9 месяцев (т.е. в течение каждых последующих 3 месяцев с даты прохождения им первой идентификации) до момента получения ЭПУ. После получения ЭПУ пенсионер должен проходить физическую идентификацию в другие сроки.

Например : Если вы прошли первую физическую идентификацию 20 апреля 2017 года, то следующая должна состояться до 20 июля, а в дальнейшем – до 20 октября 2017 года и так далее. Физическая идентификация не обязательно должна произойти день-в-день (именно 20 календарного числа месяца). Важно ее пройти в течение очередного трехмесячного срока – до наступления соответствующего 20 числа.

Когда нужно проходить физическую идентификацию переселенцам, имеющим ЭПУ

После получения ЭПУ такие пенсионеры должны проходить физическую идентификацию первые два раза каждые 6 месяцев, а в дальнейшем – 1 раз в год:

первая физическая идентификация для ВПЛ проводится в первый год после получения карты в течение первых 6 месяцев с даты активации ЭПУ;

вторая – в первый год после получения карты в течение следующих 6 месяцев от предварительной идентификации;

третья – во второй год после получения карты в течение 12 месяцев от предварительной идентификации;

все последующие – в течение 12 месяцев.

Например : Если вы получили и активировали ЭПУ 15 июля 2017 года, то первую физическую идентификацию должны пройти до 15 января 2018 года, а следующую – до 15 июля 2018 года, а в третий раз и в четвертый раз – до 15 июля 2019 года и 15 июля 2020 года соответственно.

Как банк информирует переселенца о необходимости проходить физическую идентификацию

Информация и условия прохождения физической идентификации размещается на официальном сайте и в каждом отделении «Ощадбанка» в местах обслуживания клиентов. Дополнительно, во избежание дальнейшего блокирования расходных операций, «Ощадбанк» напоминает каждому пенсионеру о приближении даты прохождения его идентификации путем рассылки соответствующих СМС-сообщений.

Важно. Все СМС-сообщения от АО «Ощадбанк» поступают по единому образцу: отправитель сообщения – Oschadbank, а в тексте – номер Контакт-центра 0-800-210-800.

Процедура прохождения физической идентификации является бесплатной и состоит из трех этапов:

Личное обращение пенсионера в любое учреждение «Ощадбанка». При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и платежную карту или электронное пенсионное удостоверение (ЭПУ). Предъявление работнику «Ощадбанка» одновременно 1) платежной карты или электронного пенсионного удостоверения и 2) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; Проведение пенсионером операции получения наличных или просмотра остатка через кассовое платежное устройство ПОС-терминал (то есть выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или изменение ПИН-кода с использованием самой платежной карты или ЭПУ.

Если расходные операции по карточному счету были остановлены в связи с не прохождением пенсионером физической идентификации, то для возобновления расходных операций по карточному счету пенсионеру следует пройти физическую идентификацию по процедуре, которая состоит из трех этапов, указанных выше. После прохождения пенсионером физической идентификации, расходные операции по карточному счету будут автоматически разблокированы банком.

Важно. Органы Пенсионного фонда Украины не прекращают начисления пенсий по причине не прохождения физической идентификации в банке. Поэтому после возобновления расходных операций необходимость обращаться дополнительно в управление Пенсионного Фонда Украины отсутствует.

О нарушениях процедуры физической идентификации или о проблемах при прохождении необходимо сообщать в Контакт-центр «Ощадбанка»:

0-800-210-800 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов на территории Украины);

(044) 363 01 33;

e-mail: contact-centre@oschadbank.ua

О том, в каких случаях и куда обращаться в случае неправомерных действий представителей власти см. – Куда обращаться в случае необоснованных отказов власти: Памятка переселенцам

По материалам Благотворительного фонда «Право на защиту»

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