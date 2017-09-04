Материальная помощь: Сколько получили переселенцы в Украине (Инфографика). Новости

Общая сумма выплат материальной помощи* вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) за первые полгода 2017 года составила более 1,449 млрд грн, а наибольшее их количество зафиксировано в Донецкой области – 342,6 млн. Об этом, согласно данным Министерства социальной политики Украины, сообщает «Слово і діло».

Общие выплаты по Киеву и области не намного отстают: в столице Украины переселенцам за полгода выдали 207,5 млн матпомощи, а в Киевской области – 105,2 млн.

Кроме того, Харьковская и Днепропетровская области обогнали по выплатам пострадавшую от боевых действий Луганскую область. Так, в Харьковской области ВПЛ получили 158,7 млн грн, а в Днепропетровской – 117,4 млн. В свою очередь, в Луганской объем выплат вынужденным переселенцам за первые полгода составил 105,7 млн грн.

Также суммы свыше 50 млн за это время выплатили переселенцам в Запорожской и Одесской областях – 70,4 и 63,3 млн соответственно.

При этом за полгода в нескольких областях страны произошло значительное сокращение числа зарегистрированных переселенцев. Больше всего людей за это время покинули Донецкую и Запорожскую области: в Донецкой число ВПЛ снизилось почти на 46 тысяч человек, а в Запорожской – на 37,6 тысячи.

Чуть меньше людей выехали из Кировоградской области, где число переселенцев упало на 6,7 тысячи за полугодие, а Днепропетровскую и Полтавскую области покинули 1,8 и почти 1,4 тысячи людей.

В то же время существенный прирост количества зарегистрированных переселенцев зафиксировали в Киеве – в столице их стало больше на 14,3 тысячи человек, а в Киевскую и Харьковскую области приехали жить 3,8 и 4 тысячи вынужденных переселенцев.

Чуть меньше людей мигрировали в Одесскую, Луганскую и Сумскую области, где число переселенцев подросло на 2,8, 2,6 и 1,2 тысячи человек.

*Материальная помощь предоставляется для покрытия расходов на проживание, в т.ч. на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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