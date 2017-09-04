В «ДНР» анонсировали встречу Трехсторонней контактной группы по Донбссу. Новости

Встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе пройдут в Минске 20 сентября и 4 октября. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщил представитель пресс-службы «полпреда ДНР» («Донецкая народная республика») на переговорах в Минске Дениса Пушилина, пишут российские СМИ.

«Встречи трехсторонней контактной группы в Минске запланированы на 20 сентября и 4 октября», – сообщил источник.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе, которая 23 августа, заседала в Минске, не добилась серьезного продвижения в обсуждении вопроса обмена заложниками.

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