Автор «Ералаша», презентовавший эротическое кино в Донецке, попал в базу «Миротворца». Новости

Советский и российский кинорежиссер и сценарист, создатель киножурнала «Ералаш», Борис Грачевский попал в базу данных «Миротворца». Об этом сообщается на сайте организации, пишет « Апостроф ».

«Сознательное нарушение государственной границы Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях на территории временно оккупированного Россией Крыма», – говорится в обвинении. Грачевский посетил фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров» в Евпатории.

Кроме того, Грачевский ранее презентовал фильм в неподконтрольных Донецке и Луганске. Премьера фильма «Между нот или Тантрическая симфония» российского режиссера Бориса Грачевского состоялась сначала в Донецке, затем в Лцганске.

Показ картины прошел в кинотеатре «Звездочка» и вызвал неоднозначную реакцию зрителей. «В Донецке я не первый раз. Получив приглашение от республики, я, нисколько не раздумывая, вновь отправился сюда», – сказал, представляя свою новую картину, Грачевский.

Новый фильм иммет сюжет о непростой любви пожилого человека к молодой девушке. Главный герой картины – композитор Кирилл Краснин. Его имя, как автора авангардной симфонической музыки, известно во всем мире, однако в лицо его мало кто знает. Кирилл абсолютно одинок и с внешним миром общается через своего агента и домработницу. Так продолжается до тех пор, пока в его жизни не появляется молодая девушка Юлия.Фильм из категории 18+.