Новый генсек ОБСЕ высказался по вопросу вооружения миссии на Донбассе . Новости

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер сообщил о своих планах посеить Украину. Об этом он заявил сегодня, 4 сентября, сообщает «Укринформ».

«До поездки в ООН (на Генеральную Ассамблею) я собираюсь в Киев, собираюсь посетить Специальную мониторинговую миссию в Украине, как минимум, ее киевское представительство, что будет четким сигналом того, что это является одним из моих главных приоритетов», – заявил он.

В то же время дипломат сдержанно относится к дискуссии о вооружении миссии наблюдателей ОБСЕ на Донбассе. Это очевидно изменило бы мандат миссии, отметил он и напомнил, как трудно было добиться консенсуса по ныне действующего мандата, а также о том, что все решения ОБСЕ должны быть единодушны.

Говоря о задачах, которые он видит на своем посту, Гремингер подчеркнул важность «более активно и систематически» использовать такие многосторонние платформы, какова ОБСЕ, чтобы организация стала настоящей платформой для диалога и предотвращения конфликтов. Генсек не согласен с утверждениями, что ОБСЕ устарела, считая, что такой она станет, если не сможет больше отвечать на вызовы в сфере безопасности. «В настоящее время это совершенно точно не так», – заявил Гремингер.

Он также обратил внимание на глубокий кризис доверия между Востоком и Западом, на ситуацию с безопасностью, что все усложняется. Гремингер готов налаживать конструктивное сотрудничество с такими структурами, как ЕС и НАТО.

Кроме того, ОБСЕ, считает ее руководитель, может стать площадкой для урегулирования проблем между США и Россией. «Здесь я вижу большой потенциал», – сказал он.

Также Гремингер намерен требовать большей финансовой поддержке ОБСЕ. «Так не может дальше продолжаться», – сказал он, комментируя тот факт, что в последние годы бюджет организации, за исключением бюджета для СММ в Украине, постоянно сокращался.