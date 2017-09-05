Парк Щербакова: в праздники и будни Донецка (Фото). Новости

Парк им. Щербакова – центральное место отдыха жителей Донецка. Это и местная достопримечательность – место, куда обязательно приводил своих приезжих друзей. Аттракционы, катамараны и лодки, дельфинарий «Немо» и аквапарк, куча кафешек и ресторанчиков, да и просто мест «зеленого» отдыха…

Сегодня парк также популярен среди жителей, но лишь по большим праздникам, когда он становится центральной площадкой культмассовых мероприятий. В обычные выходные здесь не многолюдно. Об этом они рассказали «Донецким новостям».

«Так это и замечательно. Раньше как было – ребенок канючит, что хочет на аттракционы или Чертово колесо в парк, а ты до последнего упирался. Потому что как вспомню эти очереди в кассы, на солнцепеке… Или в точках с шашлыками – не достоишься. А сейчас – тихо, спокойно. Сын только теперь смог за раз на всех аттракционах покататься, т. к. толп нет. Ну, конечно, не все они работают. Ну, зато родителям экономия средств», – пытается найти положительные моменты в сегодняшней ситуации дончанка Ирина.

«Очень обидно, что спалили в прошлом году дельфинарий… Кому он мешал, и дельфинов оттуда еще в начале войны вывезли… В эту часть парка стараемся не ходить – каким-то трагизмом отдает. Как-то сразу тебя как лицом о землю – вот только бродил парком, радовался, фонтанами и розами любовался, уток кормил, успокаивал себя типа "и в Донецке жить можно"… А подходишь к "Немо" и какое-то отрезвление находит. Поэтому мы туда не ходим», – признается Ирина.

Ольга тоже приходит в парк с детьми. «Но, в основном, на большие праздники. Именно, чтобы ощутить толпу. Тогда кажется, что здесь как раньше. Мы понимаем, что оно, конечно, не как раньше. И антураж это подчеркивает. Но как-то жить нужно. Если зацикливаться на реальности и анализировать ее, можно с ума сойти. Поэтому мы пытаемся просто жить и выживать», – говорит Ольга.

Парк остается излюбленным местом молодежи. «В обычные выходные здесь хорошо. Красиво, романтика, есть куда девушку сводить. Даже на тех же лодках покататься. Народу очень мало, зато везде можно уединиться. А когда мероприятия здесь, тоже классно – идем толпой с друзьями за новыми эмоциями», – делится студент местного вуза Илья.

Но все подчеркивают один минус – уже в 19-20 часов вечера в будни и рядовые выходные здесь делать нечего, парк мгновенно пустеет, т. к. жителям и сотрудникам парка до начала комендантского часа нужно успеть добраться домой.

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