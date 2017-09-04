На Донетчине – рост заболеваемости кишечными инфекциями. Новости

По данным эпидмониторинга в Донецкой области в текущем 2017 году ухудшилась эпидемическая ситуация по острым кишечным инфекциям. Об этом сообщила заместитель директора ГП «Донецкий областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины» Тамара Беломеря.

По ее словам, за текущий период 2017 года зарегистрировано 3386 случаев заболевания острыми кишечными инфекциями. Показатель на 100 тысяч населения превышает уровень заболеваемости за аналогичный период прошлого года на 61,6%. «Больше всего болели дети. Зафиксировано 2457 случаев, что составляет 72,6% от общего количества заболевших. Показатель заболеваемости детского населения на 73,7% выше показателей прошлого года», – рассказала Тамара Беломеря.

В 5 городах заболеваемость превысила среднеобластные показатели. Так, в Дружковке они выше на 10,3%, в Селидово – на 18,5%, в Мариуполе – на 75,7%, в Бахмуте (до переименования Артемовск) – в 2,5 раза, в Краматорске – на 43,3%.

Группой риска по острым кишечным инфекциям остаются дети до 1 года. В первом полугодии выявлено 219 случаев заболеваний среди малышей, а показатель на 100 тысяч данной возрастной группы превысил показатель прошлого года на 36,2%.

Основными возбудителями, выделенными от заболевших кишечными инфекциями, были сальмонеллы, патогенные кишечные палочки, ротавирусы и различные условно-патогенные микроорганизмы. Заболеваемость ротавирусной инфекцией по сравнению с прошлым годом возросла в 2,5 раза.

Отмечается рост острых кишечных инфекций, возбудители которых не установлены. В текущем году их количество в сравнении с таким же периодом прошлого года возросла в 2,7 раза.

«Положительным моментом можно считать уменьшение количества заболевших сальмонеллезом. За 7 мес. 2017 года зафиксировано 145 случаев, что на 17,4% меньше, чем в прошлом году», – отметила Тамара Беломеря.

По ее словам, особую обеспокоенность вызывает рост вспышечной заболеваемости кишечными инфекциями. За истекший период года наблюдалось 5 вспышек в детских коллективах. Всего пострадало 195 человек, из них – 183 дети до 15 лет. Такое количество вспышек в области наблюдается впервые за много лет.

Источник: Восточный проект

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