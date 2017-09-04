В «ДНР» готовы передать Нидерландам останки жертв катастрофы Боинга-777. Новости

«Генпрокуратура ДНР» сообщила о готовности передать Нидерландам останки, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«Генеральная прокуратура ДНР отреагировала на опубликованный в средствах массовой информации репортаж гражданина США, корреспондента Патрика Ланкастера, об обнаружении на месте крушения 17 июля 2014 года "Boeing-777" , следующего рейсом "МН-17", возможных жертв катастрофы», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что сотрудниками «генпрокуратуры ДНР», с соблюдением уголовно-процессуальных норм, осуществлено изъятие имеющихся останков, по ним проведена экспертиза. Результаты экспертизы показали, что часть из них предположительно может являться останками человека. «В связи с этим, Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики в ближайшее время намерена официально обратиться к Генеральному прокурору Королевства Нидерландов с готовностью передать в законном порядке данные останки для обследования и последующего приобщения к материалам расследования», – уточняется в информации.

Напомним, подозреваемых в нападении на рейс МН17 «Малайзийских авиалиний» будут судить в Нидерландах в рамках нидерландского законодательства.

Согласно отчету Международной следственной группы, представленному 28 сентября, малайзийский Боинг–777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в поле в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитного комплекса «Бук». У следствия есть 100 подозреваемых, имена и гражданство которых на данный момент не разглашаются.

В авиакатастрофе погибли все 298 человек, в том числе 80 детей, находившиеся на борту. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.

Как сообщалось, родственники жертв катастрофы Боинг–777 рейса MH17 и представители Международной следственной группы просят откликнуться очевидцев или людей, обладающих какой-либо информацией о случившемся.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория.

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