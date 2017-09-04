На Луганщине отчитались по «Доступным лекарствам». Новости

В Луганской области выписано более 70 тыс. рецептов по программе «Доступные лекарства». Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сейчас выписано 70599 рецептов на общую сумму 2 млн 652 тыс. 419 грн», – говорится в сообщении.

В правительственной программе участвуют 154 аптеки области.

В Департаменте здравоохранения облгосадминистрации отметили, что для реализации этой программы Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2017 год» Луганской области предусмотрена субвенция на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний в сумме 12781,0 тыс. грн.

Напомним, Министерство охраны здоровья Украины увеличило количество медпрепаратов, которые можно получить по программе «Доступные лекарства». В реестре теперь 199 препаратов 43-х производителей, большая часть которых из стран ЕС, а также Украины, Индии и Израиля. Ранее в программе «Доступные лекарства» участвовали 157 препаратов.

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