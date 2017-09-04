В «ДНР» пообещали больше не запрещать передвижений ОБСЕ. Новости

В «ДНР» сегодня, 4 сентября, опубликован «приказ» «О запрете необоснованного ограничения действий наблюдателей СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ на территории республики». Об этом пишет интернет-ресурсы НКТ*.

«Исключить ограничения свободы передвижения представителей Миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах ответственности», – отмечается в тексте «документа».

Кроме того, всем подразделениям «приказано» обеспечить доступ наблюдателей в зоны для мониторинга, для выполнения ими своего мандата, исключить провокационные действия личного состава в отношении представителей СММ ОБСЕ, обеспечить неприкосновенность представителей Миссии в ходе их работы.

Также в «ДНР» обязаны в обязательном порядке предупреждать сотрудников ОБСЕ об опасностях, связанных с минированием местности, проведением мероприятий с боевой стрельбой и контрдиверсионных мероприятий.

Уточняетсяя, что в «ДНР» должны организовать необходимое взаимодействие с заинтересованными лицами в вопросе своевременного получения информации о запуске БПЛА ОБСЕ для предупреждения случаев вмешательства в их работу.

«В случае нарушения приказа дежурные обязаны доложить о случившемся старшим командирам для проведения расследования с наказанием виновных вплоть до увольнения из состава вооруженных сил», – пишут в тексте «приказа».