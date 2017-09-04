Суд приостановил процесс ликвидации школы-интерната в Краматорске. Новости

Краматорский городской суд решением от 31 августа приостановил действие решения сессии городского совета (№24/VII-257) от 12 июля о ликвидации школы-интерната І-ІІ ступеней № 3. Таким образом, суд частично удовлетворил иск гражданина Юрия Савченко.

Соответственно, приостанавливает свое действие и ликвидационная комиссия, которая, по имеющимся данным, уже вела работу по вывозу из здания интерната различного имущества.

Как сообщила начальник Отдела правового обеспечения и защиты интересов территориальной громады горсовета Краматорска Юлия Кузина, местные власти, безусловно, приступили к выполнению судебного решения. Однако вынесенный в Краматорском суде вердикт будет обжалован в Донецком областном апелляционном суде.

Источник: ОбщеЖитие

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