Все, что вы хотели знать о субсидии. Ответы. Новости

Предлагаем ответы на наиболее актуальные вопросы, касающиеся субсидии на коммунальные услуги в 2017 году.

Кто имеет право на получение коммунальной субсидии в 2017 году?

По законодательству Украины правом на получение государственной субсидии обладают семьи, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг (в пределах установленных норм потребления и с учетом льгот) превышают размер обязательного процента платежа. Сумма платежа для каждого домохозяйства определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи.

Постановлением КМУ № 319 от 27.04.2016 внесены изменения в порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Одним из нововведений правительства является предложение временной отмены льгот на квартиру. Таким образом, на период получения субсидии гражданам, имеющим льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, они начисляться не будут. Тем не менее, расчет субсидии будет проводиться с учетом льгот на оплату услуг и объем обязательного платежа за услуги ЖКХ будет зависеть сугубо от доходов семьи.

Жилищно-коммунальная субсидия оформляется на одного из зарегистрированных членов домохозяйства (семьи), на имя которого открыты лицевые счета на оплату коммунальных услуг. Остальные члены домохозяйства для назначения субсидии должны подтвердить свое согласие на доступ и обработку персональных данных. Квартиросъемщики, оплачивающие коммунальные услуги в соответствии с договором аренды, также имеют право на предоставление субсидии.

Право на получение субсидии наличными на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива предоставляется тем гражданам, чье жилье не обеспечивается электро-, тепло- или газоснабжением для обогрева. При этом, если жилые помещения отапливаются одновременно несколькими способами (тепловая энергия и/или природный газ и/или электроэнергия), субсидия назначается и выплачивается только на один вид топлива.

Кто не имеет права на коммунальную субсидию?

Благодаря новому порядку назначение жилищной субсидии происходит без учета имущественного состояния соискателя. Исключением является, осуществленная в течении 1 года перед обращением за субсидией, единовременная покупка стоимостью свыше 50 тысяч гривен. Таким образом, право на получение субсидии приобретают и те категории граждан, которые ранее были ее лишены:

арендодатели

обладатели двух автомобилей

владельцы двух жилых помещений

лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости в качестве безработных

лица, совершившие покупку или оплатившие услуги (в том числе за обучение или лечение) стоимостью более десяти прожиточных минимумов

На какие услуги и в каком объеме распространяется субсидия?

В соответствии с программой жилищных субсидий, государство возмещает расходы на оплату пользования жильем и коммунальных услуг (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, вывоз бытового мусора и жидких нечистот). Кроме того, один раз в год, для семей, которые используют для отопления твердое топливо, а для приготовления пищи сжиженный газ, предоставляется денежная субсидия на их покупку (Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива).

Постановлением Кабмина №409 от 06.08.2014 «Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания» установлены единые для всей Украины нормы жилья и потребления коммунальных услуг, на которые может быть назначена субсидия. Ознакомиться с вышеуказанными стандартами на 2017 год можно ниже.

Уточнение! Кабмин пересмотрел социальные нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг для предоставления льгот и субсидий. В частности, уменьшена норма потребления газа, которая с 1 октября 2017 года составляет:

на приготовление пищи – 3,3 куб. м на человека;

на приготовление еды и подогрев воды – 5,4 куб. м на жильца;

на газовую плиту и водонагреватель – 10,5 кубометров на человека.

Также напомним, что ранее правительство Украины снизило социальную норму потребления электроэнергии для индивидуального отопления – с 65 кВт*ч до 51 кВт*ч на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период (Постановление КМУ № 51 от 06.02.2017 года).

Для семей, состоящих из 1-2 нетрудоспособных лиц (в том числе пенсионеров), социальная норма жилья, на которую предоставляется субсидия была увеличена с 49 кв. м. до 75 квадратных метров на домохозяйство (Постановление КМУ № 300 от 26.04.2017 года).

Как получить жилищно-коммунальную субсидию в 2017 году?

Процедура оформления субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляется структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения (собес) по месту регистрации заявителя (арендаторы – по месту жительства). Назначение субсидии осуществляется на основании заявления и декларации. Документы могут быть поданы лично или отправлены по почте. Кроме того, в Украине работает система онлайн-оформления субсидий.

Министерство социальной политики Украины обнародовало информацию об упрощении порядка предоставления субсидий. Согласно заявлению правительства, такое решение принято в связи с регулярным повышением тарифа на жилищно-коммунальные услуги (в частности – на газ, холодную и горячую воду, электроэнергию и теплоснабжение). Вам потребуется следующий перечень документов для получения субсидии (обновленный список):

заявление на субсидию;

при съеме жилья – договор аренды;

декларация о доходах.

На какой срок назначается жилищная субсидия?

Коммунальная субсидия предоставляется с месяца обращения за ее назначением до даты окончания отопительного сезона, но не более чем на 12 месяцев и рассчитывается:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля

Для арендаторов жилья (квартирантов) правила получения субсидии несколько иные. Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг производится при наличии договора найма (аренды). Субсидия предоставляется до конца месяца, в котором истекает срок действия договора аренды, но не более, чем на 1 год. Автоматического продления субсидии для квартирантов не предусмотрено и для дальнейшего получение компенсации по оплате ЖКХ арендатору необходимо лично обратиться в УТСЗН.

Для домохозяйств, использующих природный газ/электроэнергию для индивидуального отопления, размер субсидии на отопительный сезон рассчитывается с 16 октября по 15 апреля включительно.

В некоторых случаях субсидия может быть назначена за прошедший период. В частности, при обращении в течение двух месяцев с начала отопительного (неотопительного) сезона субсидия назначается с начала такого сезона. Подобная норма действует и в отношении граждан, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, субсидия им может быть назначена со дня возникновения соответствующего права, но не более чем за 6 месяцев до обращения за субсидией.

При отсутствии изменений в семье перерасчет субсидий осуществляется автоматически и не требует дополнительного обращения в органы соцзащиты. Однако основным моментом для сохранения жилищной субсидии является своевременное погашение своей части платежа за услуги ЖКХ. Кроме того, с 1 мая 2017 года срок действия жилищной субсидия на следующий период не продлевается, если у граждан имеется двухмесячный долг по оплате коммуналки.

Как рассчитать размер субсидии в 2017 году на оплату коммуналки?

Алгоритм действий при самостоятельном расчете размера жилищной субсидии следующий:

определение среднемесячного совокупного дохода семьи;

расчет обязательного процента платежа за услуги ЖКХ;

вычисление размера обязательного платежа.

Важно! При расчете совокупного дохода семьи не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также помощь внутренне перемещенным лицам. Остальные виды социальных выплат (в том числе стипендия) подлежат учету.

Для частных предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, совокупный доход (независимо от полученной прибыли) за каждый месяц рассчитывается по такому принципу:

плательщики единого налога 1 группы – учитывается доход на уровне 2 размеров прожиточного минимума, установленного Кабмином для трудоспособных лиц;

плательщики единого налога 2 группы – трех размеров прожиточного минимума;

плательщики единого налога 3 группы – четырех размеров прожиточного минимума.

Сам по себе расчет субсидии довольно сложный, так как связан с использованием множества критериев и применением различных коэффициентов и формул. Чтобы упростить для граждан процесс вычисления Министерство социальной политики Украины разработало онлайн калькулятор субсидии.

Кабинет министров Украины внес изменения в Положение о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно нововведениям, при назначении безвозвратной компенсации на оплату ЖКХ в совокупный доход граждан теперь не будут зачисляться:

цена безвозмездно полученных санаторно-курортных путевок;

стоимость протезно-ортопедических изделий и средств реабилитации;

суммы регрессных выплат (возмещение вреда за повреждение здоровья работника).

Еще одним новшеством КМУ при назначении субсидии на 2016-2017 год является послабление пенсионерам. Изменена система учета доходов, теперь неработающие пенсионеры будут оформлять жилищную субсидию по новым правилам. Вместо совокупного дохода за предыдущий год, при расчете компенсации им будет учитываться доход только за предыдущий перед обращением месяц.

Как получить субсидию только на фактически проживающих в доме?

Рассмотрение комиссией вопроса о начислении субсидии на фактическое количество людей, проживающих в квартире (доме), осуществляется на основании письменного заявления субсидианта с соответствующей просьбой. При этом, в декларации указывается полный состав зарегистрированных жильцов, но с пометкой «не проживают» напротив отсутствующих членов семьи.

На основании этих документов, а также справки, подтверждающей факт непроживания конкретного лица по этому адресу, социальный инспектор проверяет материально-бытовые условия и составляет акт. По результатам проверки сотрудниками УТСЗН готовится представление на Комиссию, решение которой является обязательным к исполнению ЖКП.

Таким образом, вполне реально получить через комиссию постановление о начислении платы за услуги ЖКХ только на проживающих в квартире людей (например, не на 4 прописанных, а на 2 реально проживающих). И доходы для расчета субсидии также будут браться только на фактически живущих.

Уточнение! Вынесение подобного решения никоим образом не влияет на прописку граждан, отсутствующих по зарегистрированному месту жительства. Они по-прежнему будут прописаны по старому адресу, но на период их отсутствия плата за коммунальные услуги начисляться им не будет.

О каких изменениях в семье необходимо сообщить в собес?

В соответствии с законом, получатель субсидии обязан уведомить орган социальной защиты населения о любых переменах в семье, будь то изменения в составе жильцов, социального статуса, источника доходов, модификации перечня получаемых ЖКХ-услуг или условий их предоставления, а также о приобретении товара или оплате услуг на сумму свыше 50 000 гривен. Информирование органа соцзащиты о произошедших изменениях производится в установленный Законом срок (один месяц), путем подачи соответствующих документов. В случае изменения состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) лиц подаются также новые заявление и декларация.

Проводится ли перерасчет субсидии при повышении стоимости коммунальных услуг?

В соответствии с пунктом 14 Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения осуществляется без обращения граждан в случаях:

изменения цен и тарифов на услуги ЖКХ;

установления новой даты начала (окончания) отопительного периода;

установления КМ нового размера доли расходов граждан на оплату ЖКХ;

изменения социальной нормы жилья и нормативов пользования коммунальными услугами;

проведения перерасчета размера платы за жилищно-коммунальные услуги в случае их не предоставления или предоставления не в полном объеме.

Недавнее повышение тарифов на горячую и холодную воду, отопление, газ и свет вызовет увеличение количества обращений граждан за компенсацией в отопительный сезон 2016-2017. В то же время из-за роста цен на коммунальные услуги вырастут и расходы на субсидии из госбюджета. В связи с этим процедура предоставления субсидии в 2017 году будет реформирована.

Кто из членов семьи должен заполнять документы на субсидию?

Субсидия в 2017 году назначается владельцу (совладельцу) жилья или другому зарегистрированному в квартире (доме) члену семьи, на которого открыт лицевой счет на оплату жилищно-коммунальных услуг. Таким образом, именно это лицо должно заполнять заявление на оформление субсидии.

Нужно ли вносить в декларацию доходы непрописанных, но фактически проживающих в квартире членов семьи?

Согласно законодательству, при расчете размера жилищно-коммунальной субсидии учитываются доходы только тех жильцов, которые официально зарегистрированы (прописаны) в жилом помещении. Исключение составляют квартиранты, снимающие жилье на основании договора аренды.

Какая информация о доходах и имущественном состоянии семьи должна быть внесена в декларацию при оформлении субсидии?

В декларацию необходимо внести сведения обо всех видах доходов членов семьи, прописанных в квартире (доме), а также данные о расходах, связанных с приобретением имущества, товаров или оплату услуг на сумму свыше 50 тысяч гривен, осуществленных в течение последних 12 месяцев.

Какие доходы должны быть задекларированы?

заработная плата;

полученные алименты;

пособие по безработице;

натуральная оплата труда;

стипендия, пенсия, социальное пособие;

доходы от сдачи недвижимости в аренду;

пособие по временной нетрудоспособности;

заработок лиц, работавших у физических лиц;

доходы от предпринимательской деятельности;

другие денежные выплаты, имеющие систематический характер;

денежное обеспечение военнослужащих (кроме срочной службы);

заработок учеников и студентов, совмещающих учебу с постоянной работой;

деньги, полученные за возмещение вреда, причиненного работнику при исполнении;

вознаграждения, выплачиваемые штатным (внештатным) художникам, литературным работникам, фотокорреспондентам и другим лицам из фонда авторского гонорара;

доходы от личного крестьянского хозяйства, земельных участков, предоставленных для ведения огородничества, выпаса скота, сенокошения, а также земельной доли (пая), выделенной при разделе земли.

Передаются ли данные, указанные в декларации для назначения субсидии, в налоговую инспекцию?

Орган социальной защиты населения напрямую сотрудничает с Государственной фискальной службой Украины, в частности на запрос собеса ГФС предоставляет информацию о доходах граждан. При этом, предоставление сотрудниками соцзащиты любой информации, полученной в ходе оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в фискальную службу не предусмотрено.

Вносить ли в декларацию данные человека, который прописан в доме, но не проживает в нем?

Расчет субсидии в 2017 году происходит с учетом доходов всех прописанных в жилом помещении лиц, которым начисляется плата за услуги ЖКХ. Если, по каким-либо причинам, зарегистрированный член семьи не проживает по месту регистрации, субсидия может назначаться без учета его доходов. Основанием для принятия подобного решения является акт обследования материально-бытовых условий семьи и вывод комиссии при исполкоме. Следует уточнить, что все это возможно в случае, когда объем потребления коммунальных услуг измеряется индивидуальными средствами учета.

Как подтвердить фактическое не проживание в квартире зарегистрированных лиц при оформлении субсидии?

В качестве документального подтверждения отсутствия человека по месту регистрации можно использовать справку, удостоверяющую место пребывания лица в другой административно-территориальной единице в связи с работой, длительной командировкой, учебой, лечением или отбыванием наказания. Также можно использовать справку об оплате ЖКХ по другому адресу.

Как одинокому мобилизованному солдату получить субсидию?

Самый простой и быстрый способ – отправить по почте заполненное заявление и декларацию о доходах и расходах. К тому же, благодаря новому сервису Министерства социальной политики граждане Украины имеют возможность подать документы на субсидию в электронном виде.

Учитываются ли доходы участника АТО при расчете субсидии?

Согласно пункта 8 Постановления Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» при назначении жилищной субсидии лицам, которые принимают (принимали) непосредственное участие в проведении антитеррористической операции, а также членам их семей в совокупный доход не учитываются:

полученная ими в период и/или после непосредственного участия в боевых действиях в зоне АТО благотворительная помощь (независимо от размера и источника происхождения)

полученное за время АТО денежное обеспечение, а также другие выплаты и социальные пособия, выплачиваемые работникам правоохранительных органов, военнослужащим и работникам Вооруженных Сил, Национальной Гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Госпогранслужбы, Госспецтрансслужбы, лицам рядового, начальствующего состава, военнослужащим, работникам МВД, Управления государственной охраны, Госспецсвязи, другим работникам образованных в соответствии с законом воинских формирований

Учитываются ли выплаты на детей при расчете субсидии?

В соответствии с Методикой расчета совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи, в общий доход получателей жилищной субсидии включаются все виды социальных пособий на ребенка, за исключением той части помощи при рождении (усыновлении) ребенка, выплата которой осуществляется единоразово.

Обратите внимание! Постановлением КМУ №319 от 27.04.2016 года внесены изменения в порядок предоставления льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Теперь при расчете совокупного дохода для назначения субсидии не учитывается государственная социальная помощь на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Назначается ли субсидия людям, у которых есть долги по ЖКХ?

По действующему законодательству Украины, наличие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг не является основанием для отказа в назначении субсидии в 2017 году. Однако, следует знать, что после назначения коммунальной субсидии, оплата обязательной доли платежа должна осуществляться своевременно, в противном случае, выплата субсидии будет прекращена.

Может ли иностранец с постоянным видом на жительство рассчитывать на получение жилищной субсидии?

Законодательство не устанавливает ограничений по гражданству при предоставлении коммунальных субсидий. Оформление субсидии для иностранных граждан осуществляется на общих основаниях и предоставляется одному из зарегистрированных в жилом помещении лиц. Кроме того, назначение компенсации на оплату коммунальных услуг осуществляется на основании договора аренды.

Могут ли безработные получить жилищную субсидию?

На данный момент ограничения для назначения субсидии трудоспособным гражданам, которые не получают доходов и не состоят на учете как безработные не существует. При этом в качестве дохода будет засчитываться двойной прожиточный минимум для трудоспособного населения страны.

Имеют ли право на субсидию жители общежитий?

В соответствии с пунктом 15 «Положения о порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива», граждане, проживающие в общежитиях, также имеют право на возмещение расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Могут ли квартиранты получить коммунальную субсидию в 2017 году?

Благодаря новому порядку предоставления жилищно-коммунальной субсидии право на возмещение затрат по оплате услуг ЖКХ получили лица, проживающие в жилом помещении на основании договора найма (аренды). Для арендаторов квартиры (дома) компенсация предоставляется на срок действия договора, но не более чем на 12 месяцев с момента обращения за ее назначением. Продление субсидии осуществляется по личному обращению арендатора.

Сколько времени рассматривается решение о назначении субсидии?

Вердикт о назначении или не назначении коммунальной субсидии выносится в течение десяти дней после подачи заявления и получения сведений от соответствующих госорганов о составе зарегистрированных в жилом помещении лиц, их доходах, обеспеченности коммунальными услугами, а также их стоимости. Далее, после всех проведенных расчетов, заявителю выдается сообщение о назначении жилищной субсидии, в котором указывается срок предоставления компенсации, ее размер, а также сумма обязательного платежа.

Что делать, если отказали в субсидии?

Обжаловать действия или бездействие местного органа социальной защиты можно, обратившись в орган власти, которому он подчиняется. В частности, это может быть руководство районной госадминистрации или исполнительного комитета городского совета, также можно обратиться в областное управление или департамент социальной защиты населения облгосадминистрации. Кроме того, всегда существует возможность защитить свои права в судебном порядке.

Будут ли действовать льготы при получении субсидии?

В связи с принятием постановления КМ № 319 от 27.04.2016 года на период действия назначенной субсидии, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа начисляться не будут.

Можно ли оформить субсидию при наличии банковского депозита?

Наличие у человека банковских вкладов не является ограничением для назначения жилищно-коммунальной субсидии, поскольку проценты от размещенных депозитов не учитываются в совокупный доход семьи (п. 8 постановления КМУ № 475 от 26.06.2015 года).

Имеют ли право в собесе при оформлении жилищной субсидии требовать справки за газ, воду и свет?

Сотрудникам соцзащиты запрещено требовать от граждан любые документы, не предусмотренные Положением о порядке назначения и предоставления населению субсидий. Согласно закона, при оформлении субсидии в собес подаются заявление и декларация о доходах и расходах, а также договор найма (аренды) жилья (при наличии). В редких случаях может потребоваться предоставление справки о доходах. Речь идет о тех случаях, когда в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной фискальной службе, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования.

Как получить субсидию, если счета на оплату услуг ЖКХ открыты на разных членов семьи?

Компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается одному из членов домохозяйства, на которого открыт лицевой счет по месту регистрации. Поэтому, при оформлении субсидии желательно перевести все счета на одного человека.

Начисляется ли субсидия, если размер квартиры (дома) превышает установленные нормы жилья?

Размер жилого помещения, находящегося в частной собственности граждан, не является основным критерием при оформлении коммунальной субсидии. Однако, следует помнить, что с целью соблюдения принципа социальной справедливости при предоставлении льгот и субсидий законодательством Украины установлены стандарты в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Таким образом, компенсация по оплате ЖКХ начисляется в рамках установленных правительством нормативов, а все, что сверх этой социальной нормы, человек оплачивает из собственных доходов. Впрочем, для семей, состоящих из одного или двух нетрудоспособных граждан, социальная норма жилья была увеличена и составляет 75 кв. метров.

Не потеряет ли семья субсидию при прописке нового жильца?

При возникновении изменения в составе зарегистрированных в квартире жильцов, необходимо в течение месяца уведомить об этом орган социальной защиты. На основании этого уведомления УТСЗН сделает все необходимые запросы в соответствующие органы и выполнит перерасчет субсидии в пределах установленного срока ее назначения.

Могут ли снять субсидию из-за неправильной декларации?

Если гражданин скрыл или сознательно подал недостоверные данные об имущественном положении и доходах (не указал какой-либо вид прибыли), то при выявлении нарушений предоставление субсидии прекращается. При этом, сумма перечисленной компенсации на оплату услуг ЖКХ должна быть возмещена. При отказе вернуть выплаченную субсидию, вопрос будет решаться в судебном порядке.

Как платить за коммунальные услуги, если обязательный платеж превышает потребление по счетчику?

При возникновении расхождений между обязательной частью расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и их фактической стоимостью по счетчику, необходимо исходить из показаний последнего. Государство стимулирует граждан к экономному потреблению ЖКХ услуг.

Часть неиспользованной суммы субсидии (по состоянию на 1 мая нового неотопительного сезона) в эквиваленте стоимости 100 куб. метров природного газа или в эквиваленте 150 кВт*ч электрической энергии (при использовании данных видов топлива для обогрева) перечисляется на лицевой счет получателя субсидии в банке или выплачивается через отделения почтовой связи ПАО «Укрпочта».

Выплата этих денег производится на основании личного заявления субсидианта, поданного до 1 сентября текущего года в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения.

Как сэкономить на коммунальных услугах?

Снизить на 40-70% затраты на оплату воды, газа, света и отопления можно с помощью правительственной программы по энергомодернизации жилья. Благодаря ей у граждан появилась возможность произвести замену старых газовый котлов на более эффективные, утеплить дома, а также установить счетчик на воду или отопление за счет государства. Само собой, речь не идет о 100% оплате работ, но компенсацию в размере от 20 до 70% затраченных средств получить вполне реально.

Как продлить жилищно-коммунальную субсидию в 2017 году?

При отсутствии изменений в семье, необходимости в повторном обращении в собес нет. Законодательством установлен автоматический принцип продления субсидии на новый период. Исключение составляют арендаторы жилья, лица, которым субсидия была назначена по зарегистрированному месту пребывания, а также граждане, обращающиеся за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Для этих категорий населения продление срока действия субсидии производится по личному обращению в УТСЗН.

Расчет ЖКХ субсидии на следующий период производится структурными подразделения по вопросам социальной защиты населения на основании собранной в соответствии с законодательством информации. Решение о назначении (не назначении) субсидии принимается в течение 10 дней после получения всех необходимых данных. Информирование получателей субсидии о продлении им компенсационных выплат может производиться в письменном виде, по электронной почте (при наличии соответствующего реквизита), а также с помощью средств мобильной связи (смс).

В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженность по оплате услуг, субсидия на следующий срок не назначается. Если в течение 60 дней с даты информирования о не назначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключение договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае – с месяца, в котором гражданин документально подтвердил оплату долга или заключение договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения комиссии, но только при наличии уважительных причин.

Если получить информацию о доходах, необходимую для проведения автоматического расчета субсидии, невозможно вследствие ошибки, обнаруженной в персональных данных субсидианта, УТСЗН сообщает ему о необходимости исправления ошибки и проводит расчет суммы компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг в течение десяти дней после представления обновленных данных и получения информации о доходах.

По материалам «Юридического портала Украины»

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