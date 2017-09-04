Житель Славянска пошел в НВФ «ДНР», чтобы похвастаться перед девушкой. Новости

Полицейские задержали жителя Славянска (Донецкая обл.), который присоединился к незаконным вооруженным формированиям «ДНР», чтобы похвастаться перед девушкой и сверстниками. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Сотрудники сектора превентивной деятельности Славянского отдела полиции в ходе работы с населением получили информацию о том, что один из местных жителей ранее был участником незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Установлено, что в апреле 2014 года задержанный обратился к своему знакомому, который находился в рядах НВФ «ДНР», с просьбой взять его на службу. Мотивом были не деньги или «идея», а «статус ополченца». С первого дня он получил позывной – «Самопал». В течение двух месяцев «Самопал» проходил военную подготовку в тренировочном лагере, расположенном под Карачуном. После прохождения подготовки из числа НВФ, которые также находились в этом лагере, были сформированы постовые группы.

Задержанный вместе с другими получал автоматы «Калашникова» и дежурил на блокпостах, где осуществлял «фильтрацию» – выявлял проукраински настроенных граждан, проверял автотранспорт и багаж.

После освобождения Славянска от «ДНР» он вместе с членами НВФ поехал в Горловку. Там парень надеялся продолжить «военное дело», но оказалось, что там он никому не нужен. Некоторое время он жил на временно неподконтрольных украинской власти территориях, но впоследствии решил вернуться в родной город и тщательно прятал свою причастность к НВФ.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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