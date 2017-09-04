Россия начала вывозить из неподконтрольного Донбасса особо ценное вооружение. Новости

Россия начала процесс уменьшения своего присутствия на временно неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишет « Апостроф ».

По его словам, Россия постепенно выводит из Донбасса свое вооружение, начав с вывоза особенно ценных образцов. «Например, РЭБы – комплексы радиоэлектронной борьбы. Была у меня информация, что начали выводить антибатарейные системы. То есть, то, что нам американцы поставляли, а в России тоже такое производится. Их не так много в самой российской армии, это достаточно дефицитное вооружение. И очень дорогое. Была информация и о том, что россияне начали вывозить свои беспилотники», – отметил Гримчак.

Ранее сообщалось, что Юрий Гримчак заявил о том, что Москва уже приняла решение о выводе войск из Донбасса.