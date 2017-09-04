В зоне АТО на Донбассе могут сделать СИЗО только для военных. Новости

Около 150 нынешних и бывших военнослужащих, совершивших тяжкие преступления,в настоящее время находятся в СИЗО на Донбассе. Об этом сегодня, 4 сентября, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, пишет «Главком».

Луценко предложил Министерству обороны создать специальный изолятор для военнослужащих, совершивших тяжкие преступления, в районе зоны проведения антитеррористической операции. «В основном, они содержатся на территории Донецкой и Луганской областей в изоляторах, где находятся и подозреваемые в терроризме, и другие общеуголовные преступники. Мы их не можем отправить в другую область ... Я предлагаю Министерству обороны создать специальный изолятор в этой области. Возможно, это бы сняло определенные нравственные проблемы в отношении тех, кого держат в изоляторах общих», – заявил Луценко.

Как сообщалось, что около 1,7 тыс. участников антитеррористической операции на Донбассе смогут воспользоваться законом об амнистии, подписанному президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины «Об амнистии в 2016 году», который распространяется, в частности, на участников боевых действий, защищавших суверенитет и территориальную независимость страны, не совершивших тяжкие преступления.