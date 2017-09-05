За 2 недели переселенцев стало больше на 5,5 тыс. человек. Новости

По состоянию на 4 сентября в Украине учтено 1 млн 591 тыс. 670 переселенцев или 1 млн 283 тыс. 274 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 21 августа в Украине было учтено 1 млн 586 тыс. 135 переселенцев. Таким образом, за 2 недели число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 5535 чел.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ: