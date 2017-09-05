Развлекательное шоу в «ЛНР»: роллеры, певцы и выставка тюнингованных авто (Фото). Новости

В фестивале, который прошел в неподконтрольном Енакиево, приняли участие более 300 человек. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство молодежи, спорта и туризма».

В рамках мероприятия работали 3 тематические площадки. На них выступили сольные певцы, исполнители брейк-данса и хип-хопа «Dzeylou Familу», прошла выставка тюнингованных и классических автомобилей. Также программы «People jump», «Style jump» и «Car high jump» продемонстрировали донецкие роллеры.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория