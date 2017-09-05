В «ЛНР» вытаскивали корову из 10-метрового колодца. Новости

«Спасатели МЧС ЛНР» извлекли из 10-метрового колодца в поселке Елино провалившуюся туда стельную корову. Проходившая в темное время суток операция заняла 9 часов. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР».

В «спасательную службу» за помощью обратился житель Елино. На его подворье в недействующий колодец упала корова, которую он самостоятельно извлечь не мог.

К месту происшествия были направлены 6 «спасателей». Как выяснилось, беременная корова весом 430 кг упала в каменный колодец, который хозяин начал разбирать, но дело до конца не довел, не огородил его и ничем не закрыл. Животное находилось на глубине 10 м.

«Попытка поднять животное с помощью пожарных рукавов и спасательных веревок успехом не увенчалась. Было принято решение разобрать кладку на полтора метра в глубину и вырыть вплотную к колодцу яму. Через время удалось корову переместить в яму, а оттуда вытащить на поверхность, используя то же оборудование», – сообщили в «МЧС».

Корова при падении по счастливой случайности не пострадала и была передана хозяину.

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