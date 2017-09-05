Велосипедисты Мариуполя планируют организовать масштабный велопробег (Фото). Новости

Велосипедисты Мариуполя, несмотря на неблагоприятную погоду, проехали более 90 км, участвуя в ежегодном велотуре «Дружба: Мариуполь-Бердянск». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Мариупольские спортсмены проехали через Мангуш, Красное поле, Осипенко и Нововасильевку. В Бердянске посетили Приморскую площадь и палаточный лагерь «Лазурный». Навстречу велоактивистам выехали члены Бердянского велоклуба. С ними мариупольцы устроили соревнование по приготовлению плова.

Велопробег понравился участникам, они выразили желание повторить его и в следующем году.

В Мариупольском городском совете также сообщили, что рассматривается вопрос проведения более масштабного велопробега к городам-побратимам – украинскому Львову и польскому Гданьску.

Уже проводились переговоры с начальником Управления молодежи и спорта Львова. Пока решаются организационные моменты.