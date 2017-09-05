В ОБСЕ рассказали детали ранения мирной жительницы на Луганщине. Новости

Мирная жительница получила ранения на окраине прифронтовой Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ по состоянию на 3 сентября.

«Наблюдатели уточняли сообщения о жертве среди гражданского населения. В больнице подконтрольной правительству Станицы Луганской наблюдатели разговаривали с раненой женщиной (в возрасте около 55 лет). В присутствии военного врача женщина сообщила, что 1 сентября, когда она проходила по дороге на северо-западной окраине Станицы Луганской, она услышала свистящий звук, после чего произошел взрыв, который сбил ее с ног. Наблюдатели видели, что женщина получила ранения левой руки, а ее ноги были перебинтованы», – сказано в отчете ОБСЕ.