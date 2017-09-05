В «ДНР» от ОБСЕ уже требуют предоставить план патруля. Новости

Представитель незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» потребовал от наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предоставить план патруля. Инцидент произошел у неподконтрольного украинским властям с. Маркино (Новоазовский р-н, Донецкая обл.), сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 3 сентября.

«3 сентября двое вооруженных мужчин остановили патруль СММ на блокпосте, расположенном вблизи подконтрольного "ДНР" с. Маркино (94 км к югу от Донецка). При этом один из этих мужчин попросил наблюдателей предъявить план патруля. Когда наблюдатели отказались предоставить план патрулирования, он не пропустил патруль Миссии дальше. СММ проинформировала об этом СЦКК», – сказано в отчете.

В отчете также сообщается, что 2 сентября трое вооруженных мужчин на блокпосте, расположенном на западной окраине подконтрольного «ДНР» с. Верхнешироковское (до переименования – Октябрь, Новоазовский р-н, Донецкая обл.), остановили патруль СММ и не разрешили наблюдателям проследовать далее на восток. Миссия также проинформировала об этом СЦКК.