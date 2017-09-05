Как выглядит поезд из Ясиноватой в Горловку (Фотофакт). Новости

Фото из соцсетей

В соцсетях появилось фото, по утверждению автора – со станции «Макеевка-Пассажирская».

Пользователь соцсети Дмитрий Денисенко пишет: «Поезд №6021/6022 "Ясиноватая – Байрак"». Дата: 1 сентября 2017 года».

Фотография собрала десятки откликов. Пользователи отмечают обшарпанный вид поезда, однако больше всего комментариев вызвало маленькое количество вагонов.

Вот что пишут пользователи: