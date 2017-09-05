Как выглядит поезд из Ясиноватой в Горловку (Фотофакт). Новости

В соцсетях появилось фото, по утверждению автора – со станции «Макеевка-Пассажирская».
Пользователь соцсети Дмитрий Денисенко пишет: «Поезд №6021/6022 "Ясиноватая – Байрак"». Дата: 1 сентября 2017 года».
Фотография собрала десятки откликов. Пользователи отмечают обшарпанный вид поезда, однако больше всего комментариев вызвало маленькое количество вагонов.
Вот что пишут пользователи:
- Максим: «Какой гигантский состав…»;
- Александр: «Как в "Сталкере"»;
- Мефодий: «Если вцепить больше вагонов, негде будет развернуться»;
- Саня: «Убогая, душно-холодная электричка»;
- Дмитрий: «Да, большой состав»;
- Вадим: «Фигня обшарпанная»;
- Милана: «Да... И это только начало»;
- Мариша: «Байрак – это окраина Горловки, территориально к ней относится».
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