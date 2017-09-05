Как выглядит поезд из Ясиноватой в Горловку (Фотофакт). Новости

Как выглядит поезд из Ясиноватой в Горловку (Фотофакт)

05.09.17 09:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В соцсетях появилось фото, по утверждению автора – со станции «Макеевка-Пассажирская».  

Пользователь соцсети Дмитрий Денисенко пишет: «Поезд №6021/6022 "Ясиноватая – Байрак"». Дата: 1 сентября 2017 года».

Фотография собрала десятки откликов. Пользователи отмечают обшарпанный вид поезда, однако больше всего комментариев вызвало маленькое количество вагонов.

Вот что пишут пользователи:

  • Максим: «Какой гигантский состав…»;
  • Александр: «Как в "Сталкере"»;
  • Мефодий: «Если вцепить больше вагонов, негде будет развернуться»;
  • Саня: «Убогая, душно-холодная электричка»;
  • Дмитрий: «Да, большой состав»;
  • Вадим: «Фигня обшарпанная»;
  • Милана: «Да... И это только начало»;
  • Мариша: «Байрак – это окраина Горловки, территориально к ней относится».

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