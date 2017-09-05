Для решения конфликта на Донбассе нужен «Минск-3», – европейский аналитик. Главная

Для урегулирования ситуации на Донбассе нужна корректировка Минских соглашений, так как соглашения в нынешнем виде себя исчерпали и не выполняются. Такое мнение высказала европейский аналитик Мари Пьюдеба, передает «ГолосUA».

Она считает, что основные пункты Минских договоренностей нужно подкорректировать, и решением может стать «Минск-3».

«Наблюдательные группы ОБСЕ открыто говорят о нарушении перемирия обеими сторонами конфликта. Это значит, что и ВСУ, и формирования "ДНР" и "ЛНР" должны получить новые рекомендации мирового сообщества. Выходом из создавшейся ситуации станут решения саммита "Минск-3"», – сказала Пьюдеба.

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