Международная организация-донор намерена судиться с фирмой, ремонтировавшей гимназию в Краматорске. Новости

Международная организация-донор намерена судиться с фирмой, которая ремонтировала украинскую гимназию в Краматорске (Донецкая обл.). Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

«Посетил две школы, где проводятся ремонты – Краматорскую украинскую гимназию и опорную школу в Славянске. В гимназии придется переделывать то, что сделано за счет международного гранта. Как доложила мне директор гимназии, приезжал представитель организации-донора, увидел все собственными глазами и сказал, что будут готовить судебный иск к фирме, выполнявшей работы. Судебного решения мы не будем ждать – нужно исправлять ситуацию. Нашли фирму, которая выполнит работы, и будем жестко контролировать их выполнение», – написал Жебривский.

Губернатор также отметил, что по опорной школе в Славянске работы продвигаются.

«Исполнители уверяют, что до конца октября смогут справиться с внешними работами. Минимум три месяца нужно и на проведение работ внутренних. В ближайшие дни снова отправимся в Славянск – хочу услышать от местных властей и лично от мэра города четкий алгоритм дальнейших действий. Тоже самое касается и Краматорска», – сообщил Жебривский.

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