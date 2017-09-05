Сводка из зоны АТО за 4 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 36 обстрелов украинских позиций. Об этом сегодня утром, 5 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник открывал огонь из различных видов оружия в районе Крымского, Станицы Луганской и Малинового.

На приморском (мариупольском) направлении после 18 часов незаконные вооруженные формирования продолжили огневые провокации в окрестностях Водяного. Также под гранатометным огнем оказались позиции сил АТО на подступах к Лебединскому, Широкино и Марьинке. А по опорным пунктам у Талаковки НВФ трижды били из крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов НВФ 4 раза открывали огонь в районе Зайцево, дважды – у Песков. Гранатометы противник применял в Авдеевский промзоне, у Каменки и шахты «Бутовка».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Фрунзе и Калиново, поселка Красный Яр и села Лозовое. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».