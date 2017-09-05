Ситуация в пунктах пропуска утром 5 сентября (Обновлено). Новости

Сегодня утром, 5 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 4 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 30,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 6905 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7760 человек и 1655 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5910 человек и 1250 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2460 человек и 630 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7385 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/130;

КПВВ «Марьинка» – 50/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/30;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «8:10. Приехали на блокпост в 5:00, были 50-ми. В 8:00 прошли, сейчас очередь до моста и такая же и льготная. Движется нормально. На "нулевом" сейчас 50 машин».

Татьяна: «8:40. На "нулевом" пешая очередь на 6-7 автобусов».

Татьяна: «10:00. В Донецк нет ни пешей, ни машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.