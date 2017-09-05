Путин согласился на миротворцев на Донбассе. Новости

Президент РФ Владимир Путин считает, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН. Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, передает «Интерфакс-Украина».

«Наличие миротворцев, даже можно сказать не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого. Наоборот, считаю, что это пошло бы на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины», – заявил Путин.

По словам Путина, речь может идти «только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ».

«Второе – эти силы должны находиться на линии разграничения и не на каких других территориях. Третье – этот вопрос должен решаться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР», – сказал Путин.

Он продолжил: «Если все это сделать, это точно пойдет на пользу решению проблемы на юго-востоке Украины. И вот министр здесь, будем считать, что это поручение МИД внести соответствующую резолюцию в Совет Безопасности».