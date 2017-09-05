Поставки оружия в Украину приведут к увеличению числа жертв на Донбассе, – Путин. Главная

Поставки американцами оружия в Украину могут спровоцировать эскалацию конфликта. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает «Интерфакс-Украина».

Путин сказал, что поставки оружия в Украину могут негативно повлиять на ситуацию на Донбассе.

«Это (поставки летального оружия в Украину – ред.) суверенное решение США, кому продавать оружие или поставлять бесплатно, и той страны, которая является реципиентом этой помощи. Мы на этот процесс никак повлиять не сможем. Но есть общие международные правила и подходы – поставки оружия в зону конфликта не идут на пользу умиротворения, а только усугубляют ситуацию. Если это произойдет в данном случае, то принципиально это решение ситуацию не изменит, вообще никак не повлияет на изменение ситуации, но, количество жертв, безусловно, может увеличиться», – считает Путин.

Он отметил, что поставки американского оружия в зону конфликта могут спровоцировать и «Л/ДНР».

«У самопровозглашенных республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны... И если американское оружие будет поступать в зону конфликта, трудно сказать, как будут реагировать провозглашенные республики – может быть, они направят имеющееся у них оружие в другие зоны конфликта, которые чувствительны для тех, кто создает проблемы для них», – предупредил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин согласился на миротворцев на Донбассе.

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