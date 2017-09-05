В «ДНР» «дипломы» защищают от подделок (Фотофакт). Новости

В «ДНР» представили «диплом» с голограммой для защиты от подделок. Фото такого «диплома» обсуждают пользователи в соцсетях.
Вот что пишут пользователи:
- Аленка: «Интересно, кому придет в голову подделывать дипломы, которые нигде никем не признаны? Видимо, по причине сомнительных перспектив дипломов непризнанной "республики" объявлено о продолжении вступительной кампании в "учреждения высшего и среднего профессионального образования" – дополнительный набор продлится до 10 сентября»;
- Людмила: «Продублировали надписи гейропейскими букаФФками... Это типа "международного образца"»;
- Анна: «Это железный докУмент, с которым вас с руками и ногами на работу возьмут, да еще в качестве ведущего специалиста, в ведущие клиники Англии или на самый крутой автоконцерн Германии»;
- Diana: «Кому этот диплом нужен?»;
- Виталий: «С ним и в Россию особо никуда не устроишься. Подсобным рабочим на стройку вроде возьмут».
Комментарии