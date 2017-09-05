Геращенко о предложении Путина: Линия разграничения – не украинская граница. Новости

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН только на линию соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, поскольку линия разграничения не является госграницей Украины. Об этом Ирина Геращенко написала на своей странице в Facebook.

«Путин, в лучших традициях гибридной войны, пытается исказить идею украинского руководства о миротворцах на Донбассе, перевернуть все с ног на голову. Он поручает своему верному министру Лаврову подать резолюцию в Совбез ООН о миротворцах на линии соприкосновения. Минуточку: линия столкновения стала линией столкновения из-за российской агрессии», – написала Геращенко.

Геращенко также отметила, что линия соприкосновения должна исчезнуть после возвращения украинскими властями контроля над границей.

«Для нас это линия соприкосновения, соприкосновения с временно оккупированными территориями, которые мы обязательно вернем. Линия, которая должна исчезнуть навсегда с украинской земли в день возвращения контроля над границей. Это не украинская граница, поэтому не может быть и речи о миротворцах вдоль линии соприкосновения», – отметила Геращенко.

Представитель Украины в ТКГ подчеркнула, что миротворцы должны быть введены на всю неподконтрольную территорию Донбасса.

«Миротворцы должны быть введены на всю оккупированную россиянами территорию, чтобы мониторить ситуацию с безопасностью и демилитаризацию, их мандат должен заканчиваться на украино - российской границе. А это Изварино и другие пункты пересечения государственной украинской границы, а не Станица Луганская или Марьинка, как того очень хочется кремлевском вождю», – резюмировала Геращенко.

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