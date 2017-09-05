Авдеевский коксохим завершил ремонты в двух школах города. Новости

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) завершил капитальный ремонт в двух школах прифронтовой Авдеевки. На обновление учебных заведений Группа Метинвест направила 2 млн грн, сообщает пресс-служба Группы.

Так, к началу учебного года в школе №1, расположенной в старой части города, заводчане отремонтировали вестибюль, гардеробные и санитарные комнаты. АКХЗ приобрел мебель для раздевалок – лавки, шкафчики для хранения обуви и вешалки для одежды. В школе №6 отремонтировали туалетные комнаты.

Завод не впервые помогает этим учебным заведениям. В первой школе коксохимики уже установили пластиковые окна и приобрели ноутбуки для компьютерного класса, а в школе №6 отремонтировали актовый зал.

«Мы делаем все возможное, чтобы условия обучения у авдеевских детей были достойными и комфортными. В этом году у завода в работе несколько объектов сферы образования – ремонты в двух школах и трех детсадах. Мы поставили цель завершить обновления в школах к 1 сентября, чтобы порадовать детей в новом учебном году. Совсем скоро сюрпризы ждут и воспитанников детских садов», – отметил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов.

В этом году инвестиции Авдеевского коксохима в развитие города составляют 11,9 млн грн, около 5 млн грн из которых направлены на ремонт объектов образования.