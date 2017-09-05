Айвазовская: Заявление Путина о миротворцах на Донбассе – попытка девальвировать идею. Новости

Заявление президента РФ Владимира Путина о введении миротворцев на Донбасс является попыткой девальвировать идею введения миротворческого контингента на Востоке Украины. Такое мнение на своей странице в Facebook выразила представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская.

«Политическое заявление Путина о поручении и подготовке проекта резолюции на СБ ООН по миротворцам на Донбассе – это попытка не столько перехватить инициативу Украины, сколько девальвировать саму идею. Даже не между строк, а прямо оккупант говорит об охранниках для наблюдателей СММ ОБСЕ с функционалом, который не затрагивает потребности и интересы мирного населения, расположении их на линии соприкосновения и тому подобное», – сообщила Айвазовская.

Айвазовская также отметила, что Украина должна навязать свою повестку по миротворцам на Донбассе.

«Со временем, конечно, окажется, что и миротворцами должны быть в подавляющей численности россияне, что, по мнению РФ будет вполне логичным шагом. Украина следует предложить не только свой проект резолюции, мобилизуя всех партнеров в СБ ООН, но и использовать эту эпическую инициативу для навязывания собственной повестки дня», – написала Айвазовская.

Читайте также: