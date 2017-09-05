Рада упростит получение разрешения на украинское вещание в зоне АТО. Главная

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №6565 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины. Такое решение поддержали 267 народных депутатов. Об этом сообщает «112 Украина».

Документ представила председатель комитета Верховной Рады по свободе слова Виктория Сюмар.

«Идея нашего законопроекта проста – в этой зоне (на временно неподконтрольных территориях – ред.) нет медиарынка, крупные компании не заинтересованы, потому что они не могут там собирать рекламу. Мы предлагаем простимулировать украинцев создавать местные радио- и телестанции в зоне разграничения. Данный законопроект касается вопроса как зоны АТО, так и приграничных регионов», – рассказала Сюмар.

Она пообещала, что ко второму чтению из проекта закона будут изъяты нормы относительно ЕС и границы – при этом оставлены пункты о госгранице с Российской Федерацией.

Законопроект дает определение таким понятиям:

разрешение на временное вещание – разрешение Нацсовета вещать телерадиокомпании на протяжении года на территориях с особым режимом вещания;

временное вещание – вещание с использованием радиочастотного ресурса, которое осуществляется компаниями на основании разрешения на временное вещание;

территории с особым режимом вещания – приграничные районы Украины, районы, которые находятся на линии разграничения с временно оккупированными территориями Украины и отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, документ предлагает предоставить право выдавать разрешения на временное вещание для временно неподконтрольных территорий Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания.