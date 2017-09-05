Работы по восстановлению двух общежитий для переселенцев в Славянске остановлены. Новости

Обещаниям подрядчика, который занимается реконструкцией общежитий по улице Вокзальной и Светлодарской в Славянске (Донецкая обл.), сдать в эксплуатацию отремонтированные помещения в срок не суждено сбыться.
Работы по восстановлению двух объектов приостановлены. На сегодняшний день, по словам городского головы Славянска Вадима Ляха, эти 2 объекта не имеют подрядчиков.
Ремонт общежитий для переселенцев в Славянске начался в апреле этого года: после нескольких несостоявшихся тендеров в марте была определена фирма, которая за деньги Европейского Союза должна была заняться реконструкцией двух зданий – по улице Вокзальной, 8 и улице Светлодарской, 28а.
До недавнего времени работы выполняла ООО «Финансово-строительная компания ЛУЧ». По условиям договора ремонт должен был закончиться к осени. Определенные работы были проведены. За это ООО «Финансово-строительная компания ЛУЧ» получило около 800 тыс. грн. Однако помещения совершенно непригодны для заселения. После того, как срок договора с компанией истек, был объявлен новый тендер. Из трех предложений по реконструкции общежития по Вокзальной и двух – по Светлодарской ни одно не было принято. Все 5 предложений по 2-м объектам не соответствуют квалификационным критериям.
В будущем власти Славянска будут объявлять новый тендер, поскольку ЕС продлил договор о выделении денег еще на полгода.
«Повторно будет объявлен тендер. Бег на месте. По-другому я это не назову», – прокомментировал ситуацию Вадим Лях.
При этом мэр отметил, что даже если ЕС прекратит финансирования реконструкции общежитий, город постарается найти средства, чтобы закончить ремонт.
Источник: Деловой Славянск
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