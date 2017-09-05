В Украине тарифы на электроэнергию для населения одни из самых низких в Европе, – глава НКРЭКУ. Новости

В Украине одни из самых низких тарифов на электроэнергию для населения среди развитых стран. Так, по данным Евростата средняя стоимость кВт*часа в 28 странах Европы – 20 евроцентов (или около 6 грн), украинцы же пользуются электроэнергией, стоимость которой не превышает 6 грн за кВт*час. При этом формула «Роттердам +» на формирование тарифов никак не повлияла, пояснил в интервью изданию «Новое Время» глава Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, передает «Сегодня.ua».

«Вынужден развеять расхожий миф – что якобы из-за введения прозрачного и логичного подхода определения оптовых цен на электроэнергию (по формуле "Роттердам+" – ред.) выросли тарифы на электроэнергию для населения. Тарифы для населения были утверждены ранее, еще в 2015 году, и они не связаны с методикой определения оптовых цен», – заявил чиновник.

Даже во Франции, отмечает Дмитрий Вовк, где развита более дешевая в генерации атомная энергетика, тарифы выше украинских.

«Искать причины атак на комиссию стоит среди тех, кто имеет естественный конфликт интересов, а именно крупный бизнес с коротким горизонтом желающий "все и сразу", "а завтра хоть потоп" и были замечены в лоббировании эксклюзивных условий для себя – в СМИ более чем достаточно расследований по ферросплавным заводам, которые в 2012-2013 годах единственные получали несправедливые скидки, а в 2016-м предпринимали такие попытки повторно, постоянно обращаясь с ультиматумами в форме меморандумов к правительству и комиссии», – заявил Дмитрий Вовк.

НКРЭКУ инициировала профессиональный аудит со стороны Секретариата энергетического сообщества, который изучит формирование тарифов по формуле «Роттердам +». Секретариат уполномочен оценивать соответствие украинского законодательства европейским принципам и давать оценку работы комиссии.

«Мы считаем недопустимым откат в реформировании в угоду отдельным игрокам и во вред долгосрочного развития базового для экономики энергетического сектора. И это касается не только формирования оптовой цены на электроэнергию. Чтобы оценить последствия для угольного сектора – достаточно вспомнить о почти 2 млрд долл., что по нынешнему курсу более 50 млрд грн, которые ежегодно, мягко говоря, неэффективно использовались на поддержку углепрома за счет налогоплательщиков в ущерб развитию системы образования, медицины и обороны», – пояснил в своем интервью Дмитрий Вовк.