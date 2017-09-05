340 детей из прифронтовой зоны отправились на отдых, – Жебривский. Новости

340 детей из прифронтовой зоны отправились на отдых в «Молодую гвардию» и «Артек». Об этом сегодня, 5 сентября, на своей странице в Facebook сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павел Жебривский.

«340 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых: 126 в Одессу в "Молодую гвардию" и 216 – в "Артек", в Киев. Благодаря поддержке Министерства соцполитики путевки для детей – бесплатные. Бесплатный и проезд в обе стороны – за что спасибо Укрзализныце», – написал Жебривский.

Губернатор также сообщил, что учиться и отдыхать в оздоровительных центрах будут дети из прифронтовых Авдеевки, Торецка, Мариуполя, Сартаны, Талаковки, Марьинки, Волновахи и других населенных пунктов.

«Это уже 9-я смена, которую мы направляем на оздоровление в "Артеке" и "Молодой гвардии". Планируем отправить детей еще и на 10-ю и 11-ю смены. В этом году оздоровлением и отдыхом охватили более 45 тыс. детей, 3,5 тыс. из них проживают на линии соприкосновения», – добавил руководитель Донецкой ОВГА.