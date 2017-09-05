Как на ТЭЦ Краматорска решают проблему с углем. Новости

На сегодняшний день, за полтора месяца до начала отопительного сезона, на складах Краматорской ТЭЦ (ООО «Краматорсктеплоэнерго», Краматорск, Донецкая обл.) нет ни грамма угля. При этом ТЭЦ обеспечивает теплом до 80% потребителей. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Станислав Волоха. Он также добавил, что вопрос поставок топлива решается за счет оформления кредита.

«Станция работала на угле марки «Донецкий АШ», но поставки традиционного угля были прекращены. Закупка импортного угля требовала 100-процентной предоплаты, но свободных средств предприятие не имело. В результате длительных переговоров предприятие получило целевой кредит от «Энергорынка» на закупку угля. После проведения необходимых процедур на сегодняшний день подписан договор со Словацкой компанией, согласно которому предполагается поставка на склад ООО «Краматорсктеплоэнерго» 40 тыс. тонн угля до конца октября 2017 года», – рассказал Станислав Волоха.

Первые поезда с топливом ожидаются на следующей неделе. Заявленного количества угля хватит примерно на 2 месяца, если учесть, что среднемесячная потребность на генерацию тепла составляет 20 тыс. тонн.

«Начало отопительного сезона мы пройдем нормально. И на следующий период уже есть предварительная договоренность с другой компанией на покупку угля. Кроме того, завершается оформление договоров на поставку природного газа», – отметил руководитель предприятия.

По его словам, у предприятия – значительные финансовые трудности в связи с тем, что в конце прошлого отопительного сезона пришлось замещать твердое топливо более ценным газом. Соответственно, были снижены объемы производства тепловой и электрической энергии.

«Объемы продаж электрической энергии в Объединенный энергорынок Украины за период с января по апрель 2017 года были снижены с 131 533 кВт/ч до 67 490 кВт/ч, что нанесло ущерб предприятию в размере 60 млн грн. Чтобы выровнять финансовую ситуацию, в межотопительный период была введена 4-дневная рабочая неделя, а также уменьшены объемы запланированных на 2017 год ремонтных работ. Выполняются только самые необходимые меры, чтобы обеспечить надежную работу предприятия в отопительный сезон 2017-2018 годов», – заключил Станислав Волоха.

Источник: АКМЦ