Переселенка из Луганска отсудила у соцзащиты 40 тыс. грн адресной помощи. Новости

Суд встал на сторону переселенки по иску Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) о взыскании с нее более 40 тыс. грн уплаченной ежемесячной адресной помощи. Об этом сегодня, 5 сентября, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Елена (имя изменено из соображений безопасности) еще осенью 2014 года переместилась из Луганска в Белокуракино, стала на учет в качестве ВПЛ и обратилась за адресной помощью. Каждые полгода она продолжала получать выплаты, которые ей очень пригодились, ведь аренда жилья в некогда довольно провинциальном городке росла в цене чуть ли не каждый месяц.

Но в сентябре 2016 года после очередного обращения за продлением выплаты адресной помощи Елена получила отказ. В УТСЗН Белокуракинской районной государственной администрации ей сообщили, что после проведенной верификации был выявлен факт представления Еленой вроде бы недостоверной информации. В результате чего УТСЗН требовало от переселенки возврата излишне уплаченных средств, общая сумма которых составила 40 459,75 грн. Поскольку Елена не согласилась выполнять такие требования, УТСЗН в марте 2017 года обратилось в суд с требованием взыскать с женщины указанную денежную сумму.

«УТСЗН настаивало на том, что Елена, имея в собственности жилое помещение в Белокуракино, не сообщила о том, что имеет жилье в регионах, других, чем временно оккупированная территория Украины, районы проведения антитеррористической операции и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения», – говорится в сообщении.

Елена в апреле этого года обратилась в Северодонецкий офис БФ «Право на защиту» с просьбой помочь ей в разрешении спора по адресной помощи переселенцам.

В июне текущего года юрист БФ «Право на защиту» доказал в суде право переселенки, которая имеет в собственности жилье, располагающееся в зоне АТО, на получение адресной помощи. «В мае 2017 года были внесены изменения в постановление №505, согласно которым ВПЛ, имеющие жилье, расположенное в зоне АТО, потеряли право на получение адресной помощи. Однако это не означает, что УТСЗН могут требовать возврата ранее уплаченных средств, ведь нормативные акты не имеют обратной силы», – рассказал адвокат БФ «Право на защиту» Сергей Шкрамада.

Адвокат подчеркнул, что все решения судов первой инстанции по такой категории дел обжалуются в апелляционном порядке. Так, только в течение августа 2017 года в судах первой инстанции было рассмотрено 9 подобных дел переселенцев, которые обратились за помощью в БФ «Право на защиту», а в апелляционном суде – 15 дел. По всем делам вынесено решение в пользу переселенцев. Количество положительных решений в судах первой инстанции по таким делам составляет примерно 80%, а в апелляционной (в практике юристов БФ «Право на защиту») еще не было ни одного отрицательного решения.

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