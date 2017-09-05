Ситуация в пунктах пропуска днем 5 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 5 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Светлана: «Муж в очереди с 8:30 в сторону Бахмута. На 12:00 движения практически нет, льгота движется, впереди машин 100, за ним еще 20-30 машин».

Татьяна: «Ситуация на 12:45: по звонку – в Бахмут пешая (очередь – ред.) примерно 150 человек, машин примерно столько же. Пешая движется нормально, машины очень медленно».

КПВВ «Марьинка»:

Маргарита: «11:20. Час назад – в Донецк нет ни пеших, ни машин».

Иван: «13:25. Из Донецка в Курахово на (блокпосту – ред.) ДНР машин 50, на "нулевом" пусто, на украинском – машин 30».

«Земляк»: «13:29. Из Курахово в сторону Донецка пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

Анна: «Муж писал что в 10:21 пришел на украинский блокпост в сторону Украины. Около 14:20 прошел украинский блокпост, очень много людей было, очень медленно пропускали».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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