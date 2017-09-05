Для учеников неподконтрольного Донбасса создадут дистанционные онлайн-курсы. Новости

Для школьников 9-11 классов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса разработают дистанционные онлайн-курсы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В частности, так дети будут изучать украинский язык и литературу, историю Украины и географию Украины.

Предполагается, что ученики получат свободный доступ к украинскому образованию без необходимости загружать личные данные и раскрывать свои IP-адреса.

Заниматься разработкой курсов будут учителя Мариуполя (Донецкая обл.), которые прошли соответствующий семинар в Мариупольском государственном университете (МГУ). В течение семинара 17 педагогов и преподаватели МГУ освоили различные подходы к проектированию обучения, познакомились со структурой и технологией создания электронных курсов на платформе Moodle. Кроме этого, они узнали, как оформлять экранное пространство и учебный текст, а также создавать презентацию собственного Е-курса.

Созданные курсы будут размещены на учебном портале МГУ (http://moodle.mdu.in.ua/).

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