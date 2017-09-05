Жители Луганщины получили ключи от квартир по льготному кредиту (Фото). Новости

Сегодня, 5 сентября, в Северодонецке (Луганская обл.) семья участника АТО и молодой ученый получили ключи от квартир по Программе обеспечения молодежи жильем в Луганской области на 2013-2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Семье участника АТО, боевых действий Виталия Овсянникова и матери молодой ученой, аспирантки Восточноукраинского национального университета им. Даля Кристине Бабич-Касьяненко ключи вручил председатель ЛугОВГА Юрий Гарбуз.

Новый дом находится по ул. Вилесова, 33. Его застройка началась с 7 апреля 2016 года. В доме 15 квартир общей площадью 1090,8 кв. м.

Виталий Овсянников стал владельцем трехкомнатной квартиры. Жилье площадью 79,31 кв. м приобретено на сумму 596 443 грн. В связи с тем, что в молодой семье есть дочь и сейчас они ожидают появление второго ребенка – кредит беспроцентный. Кредитный договор подписан 29 сентября 2016 года.

Кристина Бабич-Касьяненко приобрела однокомнатную квартиру площадью 40,54 кв. м. Кредитный договор она подписала 27 февраля 2017 года на сумму 279 740 грн, под 3% годовых.

В пресс-службе отмечают, что в 2017 году из областного бюджета на реализацию Программы было выделено 4,275 млн грн и уже предоставлено 6 льготных кредитов. В ближайшее время планируется выдача еще 3 льготных кредитов молодым семьям.

Как сообщалось ранее, артистка оркестра получила первый льготный кредит на жилье по Программе содействия обеспечению жильем педагогических и научно-педагогических работников, медицинских работников, работников культуры и искусств, госслужащих, должностных лиц местного самоуправления в Луганской области на 2013-2017 годы. Размер кредита составил 94% от нормативной стоимости квартиры. В данном случае это 375 291 грн, которые были выделены из областного бюджета.

Также сегодня Юрий Гарбуз провел аппаратное совещание, где были рассмотрены вопросы о разработке проекта Программы обеспечения молодежи жильем в Луганской области на 2018-2020 годы.

Сейчас в Луганской области находятся на квартирном учете 3628 граждан, в том числе 804 – молодые семьи, где возраст супругов до 35 лет.

В настоящее время Министерством регионального развития Украины подготовлен проект Государственной программы обеспечения молодежи жильем на следующие 3 года до 2020 года, в котором предусмотрено финансирование из государственного и местных бюджетов. На реализацию этой программы на указанный период предлагается финансирование в сумме 38946,5 тыс. грн, в том числе за счет областного бюджета – 16036,8 тыс. грн, за счет государственного бюджета – 22909 тыс. грн. Это позволит предоставить кредиты 51 молодой семье на улучшение жилищных условий.

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