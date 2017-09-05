Почувствовать себя равным: Особенности инклюзивного образования в Северодонецке. Новости

Индивидуальное обучение, специализированная школа-интернат или инклюзивные классы – родители детей с особыми образовательными потребностями имеют право сами выбирать, что для их ребенка лучше. Отныне по заверениям Министерства образования и науки Украины для них открыты двери всех школ.

В Луганской области детей с особыми потребностями, которые учатся индивидуально, в школах-интернатах, специальных классах насчитывается 960. Из них 89 сели за парты 1 сентября в классах инклюзивных.

В этом году Милана перешла во второй класс. Вместе с ней учатся еще 8 детей. В прошлом году в школе №11 открыли и оборудовали два специальных класса. Родители очень благодарны, что их детям дали возможность учиться. «Это безусловно лучше, чем домашнее обучение. Они находятся в социуме, они постоянно в контакте с другими детками, с учителями, между собой», – считает мама Алла.

Богдан год учился с Миланой в специальном классе. За то время его показатели значительно улучшились, поэтому мальчика перевели в инклюзивный класс. Теперь он будет учиться со здоровыми детьми. «Переполняет большая радость за сына, что он все-таки смог перейти в другой класс с инклюзивным обучением. Он перешел с другом», – поделилась мама Любовь.

Эксперты говорят, таких деток необходимо приучать к социуму, а социум приучать к ним. «Инклюзивное обучение в первую очередь дает детям возможность почувствовать себя равным, не отброшенным от общества, не забытым, не исключенным», – отметила заведующая Северодонецкой психолого-медико-педагогической консультации Людмила Дубейко-Поберохина.

Однако такую возможность в этом году в Северодонецке предоставили не всем. Местная власть проигнорировала право особенных детей на школьное образование. 3 месяца выносили вопрос на сессию, но ни разу его не рассмотрели. Тянули до последнего – до 31 августа. И когда будто бы должны были принять решение о выделении средств на инклюзивное образование – сессию саботировали. «Это вопрос о введении дополнительных штатных единиц – учителей-консультантов, которые будут присматривать за детьми с особенными потребностями. И также вопрос оплаты этих дополнительных штатных единиц. К нашему сожалению, депутатское большинство во главе с секретарем снимают рассмотрение вопроса о введении дополнительных штатных единиц», – сообщил заместитель Северодонецкого городского головы Сергей Зарецкий.

Пока политики выясняли свои отношения, по состоянию на 1 сентября 5 инклюзивных классов в Северодонецке не открылись. А те, что открылись, не при помощи депутатов, а благодаря желанию педагогов и родителей видеть своих детей за школьными партами. «Система сама еще не готова. Но дорогу осилит идущий», – сказала директор Северодонецкой ООШ №15 Наталия Кузьменко.

В прошлом году в Луганской области учились 50 детей с особыми потребностями. В этом к ним присоединились еще 39. На них предусмотрено финансирование государством. «Это 1 млн 163 тыс. 700 грн выделено из субвенции государственного бюджета местным бюджетам на предоставление государственной поддержки лицам с особыми образовательными потребностями в Луганской области», – сообщил директор Департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации Юрий Стецюк.

Таким образом, на одного ребенка в месяц выделяют 1 тыс. 89 грн. Сюда, согласно Постановлению Кабинета министров Украины, входит проведение коррекционных занятий и услуг, закупка индивидуальных средств коррекции. А питание, работу ассистентов-педагогов должны платить исключительно из местных бюджетов.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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