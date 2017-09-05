Тарифы на газ для бюджетных учреждений вырастут в октябре. Что ждать жителям Северодонецка. Новости

Тарифы на электрическую и тепловую энергию для бюджетных учреждений вырастут в октябре согласно мартовскому постановлению Кабинета министров Украины. Еще сегодня это 5674 грн за 1000 куб. м, а с 1 октября сумма возрастет до 8639 грн.

По этому поводу Северодонецкая ТЭЦ провела общественные слушания. По правилам Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представители городского совета, казначейства и ТЭЦ должны проголосовать за повышение. Этого не произошло. Однако существенно на дело это не повлияло, потому уже с 1 октября бюджетники будут платить за отопление на 47% больше. «Если мы говорим в рамках слушания, поддерживаем или не поддерживаем, то конечно мы не поддерживаем. Но что от этого изменится», – сообщил начальник управления ЖКХ Северодонецкого городского совета Андрей Вернер.

Для самих северодончан газовый тариф пока остается без изменений. «Цена для населения остается пока на том же уровне – 4942 грн без НДС, без транспорта за 1 тыс. куб. м. Поэтому по корректировке для населения пока вопрос не стоит», – сказал заместитель директора по экономике и финансам Северодонецкой ТЭЦ Алексей Синчин.

И хотя непосредственно население подорожание пока не коснулось, северодончане говорят – их тариф от ТЭЦ все равно более дорогой, чем у местного «Теплокоммунэнерго». Много горожан даже хотят отказаться от отопления ТЭЦ. «Тарифы очень высокие, как для населения, так и для города. Прошу считать моим мнением, что если мы будем каждый год поддерживать его удорожание, то ничего не будет делаться, ни для модернизации, ни для обновления, ни для перестройки. Хотя есть в соседних городах варианты», – считает местная жительница Людмила Денищенко.

«Надо закругляться и выносить на сессию горсовета о том, что да, мы реально отказываемся. Если ТЭЦ с этим не справляется, если тариф будет тот же, если тариф будет в два раза выше, чем в "Теплокоммунэнерго". Значит нет смысла это предприятие здесь держать», – высказал мнение северодончанин Сергей Бондарь.

ТЭЦ оправдывается далеким размещением их мощностей от потребителей. «На данный момент работает одна котельная и те районы города, которые обслуживает, они размещены компактно и примыкают к ней. Т.е. затраты на электроэнергию по прокачке теплоносителя гораздо меньше», – объяснил Алексей Синчин.

И все же руководство города от услуг ТЭЦ отказываться не собирается. «Сегодня, за месяц до начала отопительного сезона, отказ от услуг ТЭЦ мы не рассматриваем», – отметил Андрей Вернер.

Горожане же ждут, что рост тарифов не за горами и для них. Говорят, это явление они наблюдают каждый сезон.

Источник: ТК «ЛОТ» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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