Как власть Покровска будет бороться с должниками. Новости

Жители Покровска (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) имеют огромные долги перед предприятиями, предоставляющими коммунальные услуги. Причем – перед всеми. Если сравнивать задолженность с аналогичным периодом прошлого года, то суммы стали в 3,5 раза больше. На первом месте традиционно «Покровсктеплосеть», которой задолжали почти 33 млн грн. Не лучше ситуация и в водоканале.

13 млн грн задолжали жители Покровска Коммунальному предприятию «Покровскводоканал» за предоставленные услуги. Эту сумму руководителям предприятий и учреждений города озвучил накануне Покровский городской голова, надеясь на то, что они повлияют на своих работников-должников. Имея такие долги, водоканал не может вовремя рассчитаться с «Водой Донбасса». Это, в свою очередь, может привести к негативным последствиям. «Если расчета не будет, город перейдет на почасовую подачу воды. Идет большое отставание по платежам. Естественно, "Вода Донбасса" не рассчитывается за электроэнергию, собираются сократить подачу воды. Для того, чтобы этого не произошло, нужно подтянуть взаимодействия. Возьмите своих сотрудников, посмотрите, кто и что. Нужно помочь провести эту работу», – сказал Руслан Требушкин.

Директор «Покровскводоканала» Михаил Дитковский отметил, что долги начали увеличиваться после того, как город перешел на круглосуточную подачу воды. «В прошлом году сделана большая работа по подаче воды. И в результате мы имеем снижение платежей. А люди больше потребляют воды и больше не платят. Цена воды осталась прежней, но за этот год задолженность выросла», – сообщил он.

Так, только по одному микрорайону «Лазурный» сумма долга достигает 2 млн грн. Мало в чем отличаются от него и другие районы города. Некоторые абоненты не платили десятки лет и имеют задолженность до 30 тыс. грн.

Чтобы ситуацию сдвинуть с мертвой точки, руководство горводоканала намерено разослать списки должников руководителям предприятий и учреждений города с просьбой повлиять на своих подчиненных. Также регулярно будет проводиться разъяснительная работа со старшими домов.

К тому же руководство горводоканала готово рассмотреть все обращения граждан относительно подписания соглашений о реструктуризации.

Как сообщалось ранее, на начало июля 2017 года задолженность жителей Покровска за все виды коммунальных услуг суммарно достигла 59 млн грн. По сравнению с прошлым годом долги выросли вдвое и стали угрожать дальнейшей работе предприятий и организаций, оказывающих услуги.

Напомним, городского голова Руслан Требушкин заявил, что власти планируют через суд описывать и продавать с аукциона квартиры должников коммунуслуг. По словам мэра, разрабатывать специальный механизм для такой борьбы с неплательщикам не потребуется. Для этого нужен юрист в коммунальном предприятии и финансовый ресурс для подачи исков в суд.

Источник: ТК «Орбита» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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